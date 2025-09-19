Rafinha Bastos sofre acidente de bicicleta em Nova York e fratura clavícula

Rafinha Bastos sofreu um acidente de bicicleta em Nova York nesta quinta-feira, 18, e precisou passar a madrugada no hospital. O humorista quebrou a clavícula e utilizou o momento para fazer um alerta a seus seguidores no Instagram.

"Caí de bicicleta em NY. Poderia ser pior. Poderia ser em Diadema", escreveu, bem-humorado. "Use capacete. Se eu não estivesse de capacete, eu teria batido minha cabeça no cimento. E adivinha só? Eu não estava de capacete. Bati minha cabeça no cimento. Apaguei no meio da rua."

O humorista, que está nos Estados Unidos em turnê com seu stand-up, revelou que sofreu ferimentos sérios. "Passei a madrugada no hospital. Quebrei a clavícula e ainda estou bem atrapalhado das ideias. Dei muita sorte", comemorou.