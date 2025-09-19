Otaviano Costa antecipa saída da Band; saiba quem é cotada para ocupar o seu lugar

A Band e o apresentador Otaviano Costa tinham decidido, em comum acordo, que ele permaneceria na emissora até o fim de outubro.

No entanto, Otaviano decidiu que sairá antes disso do comando do programa Melhor da Noite. De acordo com a coluna Outro Canal, do F5, o desejo do apresentador é deixar a Band até o final de setembro.

Pâmela Lucciola, que apresenta o Melhor da Tarde, é a mais cotada para ocupar a faixa noturna, no lugar de Otaviano.