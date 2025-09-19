Lucas Leto comenta beijo em Álvaro, colega da 'Dança dos Famosos': 'Natural e sem mistério'

Lucas Leto e Álvaro foram vistos aos beijos na noite de quinta-feira, 18. Tanto o ator quanto o influenciador estão no elenco do Dança dos Famosos 2025, do Domingão Com Huck.

O intérprete de Sardinha em Vale Tudo falou sobre a relação com o influenciador digital.

"O Álvaro é uma pessoa incrível. Não existe nenhum relacionamento entre nós, além da amizade. A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural e sem mistério", disse ao Gshow. O influenciador já havia falado sobre o evento em que os dois estavam.