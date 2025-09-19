Jimmy Fallon e Stephen Colbert ironizam suspensão de Jimmy Kimmel e apoiam apresentador

"Muitas pessoas estão preocupadas se seremos censurados, mas estarei cobrindo a viagem do presidente como eu faria normalmente", ironizou. Em seguida, suas falas foram cortadas por uma voz, fazendo uma referência à suposta censura.

Após noticiar a suspensão de Kimmel, o programa de Stephen Colbert utilizou uma paródia de A Bela e a Fera, para criticar a ABC. Vale lembrar que a emissora é uma das subsidiárias da Disney, que produziu o desenho.

Na paródia, o candelabro do desenho canta: "Na luz da suspensão de Jimmy Kimmel pela ABC, a companhia tem uma pequena mensagem para seus funcionários: 'Cale a boca! Estamos te avisando para acabar com isso."

"A nova regra da ABC, não insulte Donny T' [Donald Trump]."

A abertura da edição também contou com uma fala de Stephen. "Hoje, somos todos Jimmy Kimmel. Ainda tenho um show, certo? Que bom. Ontem, depois de ameaças de Trump, ABC tirou Kimmel do ar indefinidamente. Isso é uma censura descarada."

Jon Stewart se pronuncia