Gabriel Smaniotto é eliminado do 'Estrela da Casa'

O cantor sertanejo Gabriel Smaniotto foi o eliminado do Estrela da Casa nesta quinta-feira, 18. Ele obteve a menor pontuação do público no quinto Festival da segunda temporada do reality musical.

Gabriel se apresentou com a música Na Hora da Raiva, conhecida nas vozes de Henrique & Juliano, mas obteve a nota 8,683 do público do programa. Também entre as piores avaliações, estavam Camille Vitoria, com 8,709, e Janício, com 8,704.

O júri da quinta foi formado por Dilsinho, João Marcello Bôscoli e Roberta Miranda. Os quatro escolheram salvar Janício, o que fez Gabriel ser eliminado por ter obtido uma nota pior que Camille.