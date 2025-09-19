Brett James, compositor vencedor do Grammy, morre em acidente de avião com namorada e enteada

Brett James, compositor vencedor do Grammy, morreu aos 57 anos em um acidente aéreo na Carolina do Norte (EUA) nesta sexta-feira, 19. A queda da aeronave também vitimou sua namorada, Melody Wilson, de 59 anos, e a filha dela, Meryl Maxwell Wilson, de 28 anos, segundo autoridades locais.
De acordo com informações da WLOS, a aeronave de pequeno porte, registrada em nome de James, caiu em um campo na cidade de Franklin, cerca de 435 quilômetros a sudeste de Nashville, por volta das 15h de quinta-feira, 18. O voo havia partido do Aeroporto John C. Tune, em Nashville.
O Gabinete do Xerife do Condado de Macon informou que o acidente ocorreu próximo à Escola Fundamental Iotla Valley. Em comunicado publicado no Facebook, o Gabinete garantiu que alunos e funcionários não foram afetados.
Carreira marcada por sucessos
Brett James era considerado um dos compositores mais requisitados da cena country. Foi coautor de Jesus, Take the Wheel, interpretada por Carrie Underwood, canção que lhe rendeu o Grammy de Melhor Canção Country em 2006. Também assina Out Last Night, de Kenny Chesney, além de colaborações com nomes como Taylor Swift, Bon Jovi e Keith Urban.
Com mais de 500 músicas lançadas, seu trabalho aparece em álbuns que, juntos, venderam mais de 110 milhões de cópias, segundo a Associação Internacional de Compositores de Nashville. Além da atuação como letrista, era proprietário da editora Cornman Music e ocupava cargos em instituições como a Associação de Música Country e a Recording Academy, onde atuava como curador nacional.
