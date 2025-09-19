Ana Maria Machado será homenageada na 67ª edição do Prêmio Jabuti

Ao longo de sua trajetória, a autora já conquistou três Prêmios Jabuti: em 1978, com História meio ao contrário; em 1997, com Esta força estranha; e em 2000, com Fiz voar meu chapéu, todos nas categorias voltadas ao público infantil e juvenil.

Entre outros reconhecimentos, destacam-se o Hans Christian Andersen, o Prêmio Machado de Assis, o Casa de las Américas, o Príncipe Claus (Holanda) e o Ibero-Americano de Literatura Infantil.

Formação e atuação internacional

Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em Paris sob orientação de Roland Barthes, Ana Maria também atuou como jornalista, incluindo passagens por veículos de grande circulação e pela BBC de Londres. Além disso, lecionou em instituições como UFRJ, PUC-Rio, Sorbonne, Berkeley e Oxford. No Rio de Janeiro, manteve por quase 20 anos uma livraria que se tornou referência cultural.

Para Sevani Matos, presidente da CBL, a homenagem reconhece "uma das autoras mais completas da literatura brasileira contemporânea", enquanto o curador Hubert Alquéres ressalta que Ana Maria levou a literatura nacional ao mundo sem perder suas raízes.

Premiação no Rio de Janeiro