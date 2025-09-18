'O Verão que Mudou Minha Vida': o que esperar do filme que irá concluir história

Em entrevista ao Entertainment Weekly, a autora e criadora Jenny Han explicou que o longa permitirá desenvolver um marco importante da vida de Belly que não caberia dentro da série. Para a autora, três temporadas foram suficientes para retratar a fase de amadurecimento da personagem e a reconciliação com Conrad, mas ainda havia histórias a aprofundar.

Han destacou que um quarto ano exigiria a criação de novos conflitos, quando os fãs já esperavam pela união do casal. Assim, o filme será a oportunidade de mostrar o que vem depois desse reencontro.

Continuação da trama

O episódio final mostrou a reconciliação entre Belly e Conrad em Paris, no aniversário dela, em uma sequência de encontros, desentendimentos e declarações de amor. Seguindo o desfecho do terceiro livro da trilogia, Sempre teremos o verão, a narrativa agora deve explorar os desafios dessa retomada, incluindo a convivência com Jeremiah, irmão de Conrad e ex-namorado de Belly.

De acordo com Han, o roteiro já está em desenvolvimento com a co-showrunner Sarah Kucserka, mas o projeto ainda se encontra em fase inicial e não há previsão de estreia. A criadora ressaltou que o tempo de espera poderá contribuir para o impacto da história, já que os atores amadurecem junto com seus personagens.