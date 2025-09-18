Katy Perry chuta Labubu e quase cai do palco durante show em Curitiba

Katy Perry protagonizou um momento inusitado durante seu show: ela chutou um Labubu para longe e foi chamada de "labubufóbica" nas redes sociais. O momento ocorreu na apresentação da cantora em Curitiba, na última terça-feira, 16, para a Lifetimes Tour.

No vídeo, ela aparece olhando para o monstrengo, que era segurado por um de seus dançarinos. Em seguida, ela dá um tapa no boneco e o chuta para longe.

O momento foi visto como uma brincadeira pelos fãs da cantora nas redes sociais: "Ela odeia esse bicho mesmo!", brincou uma usuária. "Encontre alguém que odeia Labubus mais do que a Katy Perry e falhe miseravelmente", comentou outra.