'Grammy Latino morreu para mim', reclama Lucas, da banda Fresno, após lista de indicações

O vocalista da Fresno, Lucas Silveira comentou nessa quarta-feira, 17, a lista de indicados ao Grammy Latino 2025. A divulgação não incluiu a banda gaúcha, que esperava espaço entre os concorrentes da 26ª edição do prêmio. Entre os brasileiros indicados estão Liniker, Ana Castela e Marina Sena.

No X (antigo Twitter), Silveira ironizou: "Mais um ano achando que vamos ser indicados para o Grammy", escreveu. Em seguida, mencionou o cantor Silva, que recentemente criticou colegas de profissão durante um show: "Vou meter um Silva, hein?"

Ainda na rede social, o músico avaliou que a forma atual de organização das categorias enfraquece estilos como rock e alternativo. Para ele, a junção dessas modalidades reduz a representatividade de ambos.