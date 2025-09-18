EUA: 'Jimmy Kimmel Live!' é substituído por tributo a Charlie Kirk após fala polêmica

O conglomerado de mídia Sinclair anunciou que substituirá o horário de exibição desta sexta-feira, 19, do programa Jimmy Kimmel Live! por um especial em homenagem a Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA. O especial será exibido nas afiliadas ABC do grupo e disponibilizado a outras emissoras da rede em todo o país.

Além disso, a empresa exigiu que Jimmy Kimmel se retrate publicamente com a família de Kirk e faça uma "doação pessoal significativa" tanto para eles quanto para a Turning Point USA.

A decisão da Sinclair ocorre após o grupo, juntamente com a Nexstar Media Group, outro grande dono de afiliadas ABC, retirar o programa de suas emissoras.