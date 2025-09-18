Amanda Acosta: 'artistas do passado provavam para dona de casa que era possível ser diferente'

Apesar do protagonismo óbvio de Amanda Acosta, o autor e diretor ressalta a qualidade do elenco completado por Letícia Coura, Luciana Carnieli, Luciana Ramanzini, André Hendges, Mauricio Xavier e Paulo de Pontes e os músicos Ana Eliza Colomar, Chico Botosso, Demian Pinto, Gui Calzavara e João Botosso. "Tenho um coro de seis grandes atores e atrizes que se desdobram em personagens que estão em cena para lutar contra o apagamento dos artistas brasileiros", afirma Labaki.

No palco, a história de Norma se cruza com a do percussionista Elizeu Félix (1925-2009), das atrizes Odete Lara (1929-2015) e Ruth Escobar (1935-2017), dos comediantes Agildo Ribeiro (1932-2018), Grande Otelo (1915-1993) e Oscarito (1906-1970) e do galã francês Alain Delon (1935-2024), um dos namorados da estrela. Não existe qualquer didatismo, mas uma das intenções da montagem é trazer à tona nomes de grande expressão que, assim como Norma, caíram no esquecimento. "Norma dizia que para saber quem ela era bastava ir atrás dos seus amigos e amores porque as pessoas que escolhemos ter por perto identificam a nossa personalidade", comenta a protagonista.

Com a experiência de já ter dado corpo e voz a mulheres célebres, Amanda garante que jamais busca o mito e procura a essência delas tanto no palco como perante a sociedade. Em sua pesquisa para Bibi, Uma Vida em Musical (2017), a atriz ficou chocada ao descobrir que a artista jamais tinha viajado de férias. "Todas as cidades ou países que conheceu foi a trabalho e isso me definiu o temperamento de Bibi Ferreira", diz.

Em relação à Marilyn Monroe, que representou na peça Insignificância, no ano passado, Amanda encontrou um livro de poesias e anotações escrito pela estrela de Hollywood - o que quebrou a imagem de símbolo sexual. "Ali, eu enxerguei uma mulher sofrida, humana e, por isso, ela motiva tanto as mulheres até hoje", ressalta. Mesmo em Carmen, A Grande Pequena Notável (2018), voltado para o público infanto-juvenil, a atriz estabelecia conexões na plateia repleta de garotas. "Quando Carmen Miranda escolhe a profissão em detrimento do marido opressor, as meninas gritavam, levantavam os braços em sinal de apoio", lembra. "Muito do que somos devemos a estas mulheres."

Amanda cruza com Norma em uma fase de transformações pessoais. A garota paulistana que ganhou fama como vocalista do conjunto infantil Trem da Alegria entre 1988 e 1993 e saltou para o primeiro time do teatro musical em My Fair Lady (2007) se sente madura para mudar comportamentos que não lhe fazem bem e impedir que a autocrítica limite suas ações. "Eu larguei de ser a minha própria carrasca e devo isso a essas personagens que me deixam potencializada e encorajada."

Em Norma, a atriz detecta uma noção de coletivo que parece ausente das ações das pessoas, inclusive no meio artístico. "Vejo muita gente colocar pouco em prática as bandeiras levantadas, e a Norma, mesmo colecionando atritos, nunca desistiu de correr atrás da verdade", comenta.