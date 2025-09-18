'A Fazenda 17' tem primeira punição e briga por cama; veja o resumo

Os participantes de A Fazenda 17 mal completaram três dias de confinamento e já enfrentaram a primeira punição. Durante a tarde desta quarta-feira, 17, Dudu Camargo incentivou Yoná Sousa a mergulhar na piscina, mesmo sabendo que, por estar na baia, ela não tinha autorização para usar o espaço.

Apesar dos alertas de Toninho Tornado, a advogada entrou na água, nadou alguns metros e comemorou a transgressão.

A atitude rendeu a primeira sanção da temporada: 24 horas sem água quente para todo o grupo. O episódio ainda gerou discussão, já que parte dos peões acusou Carol Lekker de ter estimulado Yoná a quebrar a regra, o que ela negou com irritação.