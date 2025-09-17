'Todos usam anabolizantes em Hollywood': 'Nenhum é natural', garante ator de filmes de heróis

O ator americano Frank Grillo afirmou que o uso de anabolizantes em Hollywood é frequente. O astro concedeu uma entrevista ao podcast Strong Talk, da revista Mens Health, e falou sobre vida fitness e o uso de esteroides na indústria cinematográfica norte-americana.

Hoje aos 60 anos, Grillo admitiu que já fez uso de anabolizantes para aprimorar a transformação física para filmes de super-heróis. Ele explicou que começou a aplicar testosterona há seis anos, quando descobriu que seu nível hormonal estava baixo, e começou a dormir melhor e se sentir mais feliz.

"Não há nada de errado em usar essas substâncias, mas sejamos honestos, é só isso. As pessoas dizem que eu estou trapaceando, mas eu tenho 60 anos e treino todos os dias", defendeu. "Sou um ator, não sou um linebacker do New York Giants, não estou competindo nas Olimpíadas."