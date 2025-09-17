Sônia Braga homenageia Robert Redford, com quem viveu romance nos anos 1980

A atriz Sônia Braga prestou homenagem a Robert Redford após a morte do ator e diretor norte-americano, ocorrida nessa terça-feira, 16, aos 89 anos, em sua casa em Sundance, no Estado de Utah (EUA). Os dois viveram um relacionamento no fim da década de 1980 e trabalharam juntos no longa Rebelião em Milagro (1988), dirigido por Redford.

Em um texto publicado em seu perfil no Instagram, Sônia contou que foi ele quem a levou para os Estados Unidos para gravar seu primeiro filme no país. No longa, a atriz interpretou Ruby Archuleta, papel que considera marcante em sua trajetória.

"Ser dirigida por Redford foi uma experiência única. Ruby, minha personagem, era uma mulher fascinante. Robert, por sua vez, tinha uma beleza serena, inquieta e uma intensidade rara no olhar. Ele sempre buscava mergulhar na alma dos atores em cada cena, perseguindo o instante perfeito", escreveu.