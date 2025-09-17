Ronnie Von revela momento delicado que viveu após 30 dias internado

Ronnie Von revelou estar em um momento delicado após três procedimentos cirúrgicos e mais de 30 dias de internação. "Cheguei a chorar de dor", disse, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Dois dos procedimentos foram realizados no coração, segundo o apresentador. "Eu estava ótimo, porque é assintomático, mas estava com essa arritmia cardíaca grave. Eu não sentia nada", relatou, sobre o diagnóstico.

Ele explicou que a descoberta da arritmia e o primeiro procedimento foram mais tranquilos mas que, durante a checagem pós-operatória, foi descoberta outra arritmia, que o levou novamente até a mesa de cirurgia. "Foi um pós cirurgia horroroso, demorei para acordei, pesadelos, foi muito ruim. Mas o pior de tudo foi que, como eu estava com bexiga muito cheia, eles resolveram drenar a urina na mesa de cirurgia para continuar, mas colocaram uma sonda na uretra e, como eu tenho hiperplasia de próstata, forçaram a barra e acabaram atingindo a próstata. Quando acordei, urinei sangue."