Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

Anitta voltou a morar no Brasil depois de um período vivendo nos Estados Unidos. Em declaração feita durante evento realizado no Museu de Arte do Rio nesta terça-feira, 16, a cantora descartou que sua decisão tenha sido motivada por questões políticas ou pelo tratamento dado aos imigrantes pelo governo de Donald Trump.

"Não existe isso de ficar com ranço de um país inteiro por conta de uma situação política atual. Tem toda uma população, uma riqueza cultural. É um país que me abraçou, acolheu e [onde] fiz vários projetos que me abriram milhares de portas", declarou.

O motivo foi muito mais pessoal. A cantora disse que tem preferido priorizar a sua saúde, sobretudo a mental. "Quando comecei a buscar o autoconhecimento e a saúde mental, eu perdi essa sede de sucesso que tinha. Eu tinha muita sede de ser a maior, a número um, e conforme eu fui me analisando melhor e cuidando da minha saúde mental, fiquei com menos sede. Estou só com vontade de fazer o que gosto", disse.