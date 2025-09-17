O galã relutante

ESTRELATO. Redford chegou a Hollywood no início dos anos 1960 e, antes que a década acabasse, alcançou o estrelato com a comédia romântica Descalços no Parque, de 1967, baseada na peça de Neil Simon. No longa, ele e a atriz Jane Fonda interpretavam recém-casados às voltas com as dificuldades do início da vida - narradas com magia e encanto pelo diretor Gene Saks.

O sucesso foi enorme, mas o fez hesitar e recusar dois convites, para Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (papel ficou com George Segal) e A Primeira Noite de um Homem (que rendeu a Dustin Hoffman indicação para o Oscar) - Redford não queria ficar estereotipado como galã romântico. E, em 1969, consolidou de vez seu nome na indústria com Butch Cassidy, em que contracenava com o ator Paul Newman.

Após Butch Cassidy, de 1969, Robert Redford voltaria a trabalhar com Paul Newman em 1973, em Golpe de Mestre. O filme venceu o Oscar e Redford recebeu com ele sua primeira indicação para o prêmio de melhor ator. Naquele ano, concorreu com o Al Pacino de Serpico, o Marlon Brando de O Último Tango em Paris e o Jack Nicholson de A Última Missão. Perderam todos para Jack Lemmon, protagonista de Sonhos do Passado. Também no final de 1973, Redford voltaria ao drama com Nosso Amor de Ontem, dirigido por Sidney Pollack, no qual contracenou com Barbra Streisand.

Já em O Grande Gatsby, de 1976, ele atuou ao lado da atriz Mia Farrow na trama baseada no livro de F. Scott Fitzgerald e dirigida por Jack Clayton a partir de um roteiro de Francis Ford Coppola. No mesmo ano, viria um dos marcos centrais de sua carreira: Todos os Homens do Presidente, thriller político sobre a investigação, por jornalistas do The Washington Post, do escândalo de Watergate, que eventualmente levaria à renúncia do presidente americano Richard Nixon. O ator foi um dos primeiros a ver o potencial cinematográfico da história, e logo garantiu os direitos para o filme.

Redford dizia se identificar com personagens "individualistas e idealistas". "Se encontro um papel que sinto ser capaz de habitar, então sou capaz de interpretá-lo com verdade e mostrar isso ao público", disse em uma entrevista ao Boston Globe. Ao mesmo tempo, porém, dizia se sentir à vontade com personagens à margem. "Desde criança, eu sempre tentava me libertar dos limites aos quais estava preso, sempre queria sair."

Além de Todos os Homens do Presidente, Redford flertou com a política no cinema no filme O Candidato, de 1972, uma sátira sobre um idealista que decide concorrer a uma vaga no Senado norte-americano. A frase final do filme entrou para a história do cinema americano: "O que fazemos agora?", pergunta o personagem após ganhar a eleição. Ele também viveu um funcionário da CIA em Três Dias do Condor, de Pollack (1975).