Cardi B anuncia gravidez do primeiro filho com Stefon Diggs, astro da NFL

Cardi B anunciou nesta quarta-feira, 17, que está grávida do quarto filho, o primeiro com o namorado, o jogador de futebol americano Stefon Diggs, do New England Patriots. A novidade foi compartilhada durante entrevista ao programa norte-americano CBS Mornings.

"Vou ter um filho com meu namorado, Stefon Diggs", disse Cardi B, acrescentando que se encontra em um momento de plenitude. "Estou animada, feliz. Sinto que estou em um bom momento. Estou muito forte, muito poderosa por estar fazendo todo esse trabalho enquanto gero um bebê", declarou.

Ela ainda destacou a relação com o atleta, ressaltando o apoio mútuo. "Eu e meu homem nos apoiamos muito. Estamos na mesma fase em nossas carreiras. Acho que somos realmente ótimos no que fazemos. E pensamos da mesma forma: nunca ficamos confortáveis, só seguimos em frente. Isso é quem nós somos", afirmou.