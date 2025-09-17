Amazônia Live começa nesta quarta-feira: veja como assistir

O festival Amazônia Live - Hoje e Sempre começa nesta quarta-feira, 17, em um palco flutuante no rio Guamá, em Belém do Pará. Nomes como Mariah Carey, Joelma e Gaby Amarantos estarão na atração que também contará com uma apresentação no sábado, 20.

O evento é uma iniciativa da Rock World, produtora de festivais como o The Town e o Rock in Rio, com o intuito de trazer à tona a conversa sobre crises climáticas e que é alinhada com a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP30), que ocorrerá no Pará em novembro.

Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara abrirão o show desta quarta para a diva pop Mariah Carey, que cantará no palco flutuante em formato de vitória-régia.