Alguns peões já declararam inimizades na nova edição de 'A Fazenda'

A briga entre Nizam e Martina começou antes mesmo do início do programa: os dois já discutiram durante o De Férias Com o Ex, depois de terem se envolvido romanticamente. O desafeto começou após se relacionarem com outras pessoas, quando Martina agrediu Nizam e foi expulsa do primeiro reality.

Entretanto, no segundo dia do reality rural, eles se reconciliaram e Nizam pediu desculpas.

Wallas e Yoná

Wallas também comentou com Fabiano sobre sua briga com Yoná durante a exibição do programa ao vivo, quando ele a apontou como alguém que deveria sair do jogo. Ele também a chamou de imatura e comentou: "Cobrinha! Uma pessoa nessa idade com essa maturidade."

Gabily e Yoná

Ainda sobre Yoná, Wallas conversou com Gabily sobre as atitudes da peoa. "Ela só faz no VT (cortes de vídeos de brigas entre os participantes), porque quando não está no 'ao vivo' ela fica 'pianinho'", complementou Gabily. Yoná apontou Gabily como a pessoa que deveria sair do jogo: "Já foi vista, querida, não precisa brigar pelo prêmio."