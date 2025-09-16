Quem é Renata Muller, confirmada em 'A Fazenda 17' e ex-mulher de Victor Pecoraro?

Renata Muller foi confirmada nessa segunda-feira, 15, como uma das participantes da 17ª edição de A Fazenda. A influenciadora, que soma mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, compartilha conteúdos sobre maternidade, lifestyle e receitas, além de sua rotina com as duas filhas, Sophia, de 15 anos, e Rebekah, de 9.

Renata foi casada com o ator Victor Pecoraro entre 2012 e 2021. O fim da relação ganhou repercussão após ela acusar o então marido de traição com a Miss Brasil 2009, Rayanne Morais.

Em 2022, relatou nas redes que desconfiou do envolvimento ao ver imagens dos dois juntos durante gravações no sul do País. Disse ainda ter encontrado fotos em que apareciam se beijando enquanto ainda era casada com o ator.