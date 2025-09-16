'O brasileiro tem um fetiche pela Suzane', diz autor de 'Tremembé'

"Esse é uma antologia, cada capítulo é uma história diferente. Eu achava que isso tornaria a pesquisa e a escrita mais fáceis, mas no decorrer do processo eu descobri que cada capítulo é um livro independente. Foi muito mais trabalhoso."

No livro, Ullisses passeia pelas histórias pregressas e a rotina no cárcere de alguns dos condenados que cumprem a sentença no complexo localizado no interior de São Paulo, revelando curiosidades sobre a vida na prisão, o que os levou até lá e mergulhando em seus comportamentos. Para dar conta do desafio, ele dividiu a obra em porções temáticas, reunindo histórias e motivações que conversassem entre si.

"O desfile de miss, quem participa? Eu escolho os crimes dessas mulheres. No masculino tem o futebol, eu coloco o futebol. Há os ricos que se reuniam lá, o [ex-senador Luiz] Estevão, o Pimenta Neves, o [Roger] Abdelmassih. Fui fazendo essas curadorias para tentar conectar uma história com a outra", explica. "Como todos os crimes são chocantes, eu não queria que ficasse uma colcha de retalhos com o simples objetivo de chocar o público."

Mesmo com tanto critério, sobraram histórias - que estarão no volume 2 do livro, planejado para 2026. "Eu sempre pesquiso mais do que o necessário, prefiro que sobre do que falte. Então o que sobrou vou colocar no volume 2", revela, adiantando que crimes como o do atirador do Shopping Morumbi, Mateus da Costa Meira, e de Guilherme Longo, que matou o enteado de 3 anos com mais de 160 doses de insulina, estarão no próximo título.

Bastidores da escrita

Ullisses conta que visitou o Complexo Penal de Tremembé algumas vezes durante o processo de pesquisa para o livro, e relata que também conversou com alguns de seus personagens durante as tradicionais "saidinhas" ou períodos de liberdade condicional. O autor ressalta que mantém uma relação estritamente profissional com todos - mas admite que sente uma abertura maior com as mulheres.