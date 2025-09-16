'Golpe de Mestre', 'Todos os Homens do Presidente': relembre papéis marcantes de Robert Redford

A morte de Robert Redford, aos 89 anos, foi anunciada nesta terça-feira, 16, à imprensa americana. Reconhecido como um dos grandes nomes do cinema americano, o ator e diretor consolidou uma carreira de mais de seis décadas, com papéis marcantes na frente das câmeras e conquistas importantes como cineasta.

Nascido em Santa Monica, Califórnia, em 18 de agosto de 1936, Redford iniciou sua trajetória artística nos anos 1960. Sua presença carismática e sua versatilidade o levaram a se destacar em produções que se tornaram clássicos do cinema.

Papéis que marcaram sua carreira e onde assistir: