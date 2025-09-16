Estátua de Preta Gil é inaugurada ao lado da imagem de Gilberto Gil na orla de Copacabana

O Areia MPB, que já havia instalado a figura de Gilberto em 2023, escreveu em suas redes sociais, sobre a inauguração: "Um símbolo de força, alegria, representatividade e amor à música brasileira. Preta deixou sua voz, sua luz e sua coragem marcadas para sempre em nossos corações, e agora também na paisagem da nossa cidade."

"Que cada olhar para essa estátua seja um convite para lembrar sua história, sua luta e sua imensa contribuição para a cultura", completou o estabelecimento.

Além de Gilberto e Preta, cantores como Milton Nascimento e Rita Lee também possuem homenagens na casa.

Morte de Preta Gil

A cantora morreu em 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela lidava com um câncer colorretal desde 2023, motivo pelo qual procurou o país em busca de métodos alternativos de tratamento.

Após a morte de Preta Gil, seu corpo foi trazido para o Brasil. Foi realizado um velório em sua homenagem no dia 25 de julho, no Theatro Municipal, no Rio.