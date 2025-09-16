Brenno Casagrande é eliminado do 'Estrela da Casa'

O cantor Brenno Casagrande foi eliminado do reality show Estrela da Casa nesta segunda-feira, 15. Representante do gênero MPB, o participante obteve a nota 8,59 do público no quarto Festival da temporada. Com o resultado, Brenno ficou com uma das três piores notas da competição - além dele, Bea, com 8,62, e Biahh Cavalcante, com 8,55, também corriam risco de sair.

O júri convidado, formado por Regis Danese, Sandra Sá e Tico Santa Cruz, optou por salvar a cantora Biahh Cavalcante. Como Bea teve uma nota maior do que a de Brenno, o cantor de MPB foi eliminado do programa.

"Foi minha melhor apresentação, pelo menos pra mim", afirmou o cantor em entrevista a Lucas Lima após sua eliminação. Na apresentação, Brenno cantou a canção Não Precisa Mudar, parceria de Ivete Sangalo e Saulo Fernandes.