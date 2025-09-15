Videogame 'Life is Strange' será transformado em seriado live-action

O jogo de videogame Life is Strange será adaptado para um seriado live-action do Prime Video. A produção será escrita e comandada por Charlie Covell, responsável pelas séries The End of the F***ing World e Kaos. A informação foi revelada pela revista Variety.

"É uma grande honra adaptar Life Is Strange para a Amazon MGM Studios", afirmou Covell à publicação. "Mal posso esperar para compartilhar a história de Max e Chloe com jogadores antigos e novos públicos."

Além da Amazon, a produção contará com o apoio dos estúdios Story Kitchen e LuckyChap.