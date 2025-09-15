Série sobre Secos & Molhados estreia com Ney Matogrosso e depoimentos inéditos

Quase cinco décadas depois do auge do Secos & Molhados, Ney Matogrosso e Gerson Conrad voltam a dividir os vocais em uma gravação inédita. A reunião faz parte da série documental Primavera nos Dentes - A História dos Secos & Molhados, que estreia no Canal Brasil em 31 de outubro, às 21h30, com reprises aos sábados e domingos.

O projeto, dirigido e roteirizado por Miguel de Almeida e produzido por Marcelo Braga, resgata a trajetória de uma das bandas mais marcantes da música brasileira.

Além de depoimentos exclusivos, a série conta com a participação de músicos que integraram o grupo nos anos 1970, como Willy Verdaguer (contrabaixo) e Emilio Carrera (piano), que criaram novas composições inspiradas na sonoridade original.