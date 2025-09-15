Netflix recebe críticas por gravar em SP série sobre o acidente do Césio 137 de Goiânia

Para os conselheiros, Goiânia tem condições para receber uma produção deste porte, com profissionais qualificados, infraestrutura, locações autênticas e, sobretudo, o vínculo emocional e histórico com o fato histórico. "Trazer a filmagem para cá não seria apenas fazer justiça à nossa história, mas também gerar empregos, movimentar a economia local e fortalecer a cultura brasileira com mais verdade e representatividade", diz o documento.

"O acidente com o Césio-137 foi considerado pela Agência Internacional de Energia Atômica o maior acidente radiológico do mundo fora de usinas nucleares. Ele não pertence a um cenário montado em estúdio: ele pertence a Goiânia, ao seu povo, às suas cicatrizes", completa a carta.

O Estadão procurou a Netflix, mas a plataforma não se manifestou até a publicação desta matéria.

Relembre o acidente

Em setembro de 1987, catadores de sucatas encontraram um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada no centro de Goiânia. O material foi levado para um ferro-velho onde a cápsula contendo césio 137 foi rompida. O pó branco luminescente foi manipulado, distribuído entre familiares e vizinhos, sem que soubessem do risco.

O resultado foi o maior acidente radiológico do Brasil e um dos maiores do mundo, alcançando o nível 5 na Escala Internacional de Acidentes Nucleares.