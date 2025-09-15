Julia Roberts e Sean Penn promovem sessão de 'Manas' com Dira Paes nos EUA

Durante o encontro, Julia Roberts afirmou que o filme tem impacto transformador sobre o público, enquanto Sean Penn relembrou o primeiro contato com Marianna Brennand no Festival de Cannes, quando a diretora recebeu o prêmio Women In Motion Emerging Talent Award 2025.

Emocionada, Marianna Brennand agradeceu ao apoio e destacou a importância da visibilidade dada por artistas como Penn e Roberts à produção brasileira. Pouco após se associar ao projeto, Penn já havia incentivado a diretora a levar o filme para Los Angeles e vem articulando encontros estratégicos no mercado norte-americano.

Reconhecimento e trajetória

Primeiro longa de ficção de Marianna Brennand, Manas estreou nos cinemas brasileiros em maio deste ano e soma 28 prêmios desde sua première mundial no Festival de Veneza, onde recebeu o Directors Award. Foi também o único filme premiado em Veneza e Cannes na temporada 2024-2025.

A produção tem ainda o apoio de Walter Salles, dos irmãos Dardenne e de François-Henri Pinault, presidente do conselho do grupo Kering e acionista da Creative Artists Agency. A distribuição nos Estados Unidos será feita pela KimStim, com previsão de lançamento em cerca de 20 cidades, incluindo o Film Forum, em Nova York.

Sobre o filme