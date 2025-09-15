Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente no Paraná

O caminhão da dupla sertaneja Rionegro & Solimões se envolveu em um acidente ontem, quando trafegava pela rodovia BR-369, entre as cidades de Andirá e Bandeirantes, no Paraná.

O que aconteceu

Caminhão colidiu com um carro que levava três pessoas —duas delas ficaram em estado grave, foram atendidas pelas equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e precisaram ser levadas a um hospital da região. O terceiro ocupante do carro foi atendido no local, mas não precisou ser internado.

No caminhão estavam dois integrantes da equipe da dupla sertaneja, que não tiveram ferimentos e passam bem.