Sem aviso, Sandy participa de apresentação de Jacob Collier no The Town

O cantor Xororó e o músico Lucas Lima acompanharam a apresentação de perto e com interesse. E tinha um motivo. Sandy subiu ao palco para cantar duas canções com Collier: Little Blue, do britânico, e Quiet Nights and Quiet Stars/Corcovado, de Tom Jobim, com versão em inglês e português.

A participação da cantora não havia sido anunciada.

Sempre segura, Sandy saiu ovacionada pelo público. Collier ainda teve fôlego para reger o público com mais uma versão, desta vez de Somebody To Love, do Queen.

Collier, 31 anos, que ficou conhecido depois de postar suas versões e canções no YouTube, como muitos de sua geração, se apresentou por duas vezes nesta edição do The Town.

Além da noite de domingo, ele tocou também no sábado, 13. Mas, não se engane. Até Collier, vez ou outra, lança mão do famigerado playback.