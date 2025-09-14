Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

A mulher do ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal em 2023, afirmou que um acidente durante as gravações do filme Duro de Matar (1988) pode ter colaborado com um dos problemas de saúde do ator: a perda auditiva.

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos.

"Quando Bruce estava gravando o primeiro Duro de Matar, ele atirou várias vezes com uma arma debaixo de uma mesa, e eles não fizeram com que ele usasse nenhum tipo de proteção auricular", disse a esposa do ator.