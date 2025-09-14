Emmy 2025 acontece neste domingo, 14; saiba como assistir, horário e séries indicadas

A 77ª edição do Emmy, o maior prêmio da televisão e do streaming norte-americano, ocorre neste domingo, 14, no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 21h (horário de Brasília) e será apresentada pelo comediante Nate Bargatze.
No Brasil, o evento será transmitido a partir das 20h30 (horário de Brasília) no canal TNT e no streaming HBO Max. A previsão é de que a cerimônia tenha duração de três horas e se encerre por volta de 0h (horário de Brasília) de segunda-feira, 15.
Entre as séries indicadas, três produções ganharam grande destaque - Ruptura, com 27 indicações, Pinguim, com 24, e O Estúdio, com 23. Nas categorias de séries dramáticas, seriados como Andor, The Last of Us, The Pitt e The White Lotus também se destacaram.
Já entre as comédias, Abbott Elementary, O Urso e Hacks se sobressaíram. No campo das minisséries, a aclamada Adolescência foi recompensada com 13 indicações.
Como assistir ao Emmy?
O Emmy será transmitido, no Brasil, pela TNT e pelo streaming HBO Max.
Que horas é o Emmy?
A premiação do Emmy Awards começa às 21h (horário de Brasília), mas tanto a Max quanto a TNT começam a transmissão às 20h30 (horário de Brasília), com cobertura do tapete vermelho.
Quem está indicado ao Emmy?
Melhor série de drama
Andor
A Diplomata
The Last Of Us
Paradise
The Pitt
Ruptura
Slow Horses
The White Lotus
Melhor série de comédia
Abbott Elementary
Ninguém Quer
O Urso
Hacks
Only Murders In The Building
Falando a Real
O Estúdio
What We Do In The Shadows
Melhor série limitada ou antologia
Adolescência
Black Mirror
Morrendo por Sexo
Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
Pinguim
Melhor ator em série de drama
Sterling K. Brown, Paradise
Gary Oldman, Slow Horses
Pedro Pascal, The Last of Us
Adam Scott, Ruptura
Noah Wyle, The Pitt
Melhor atriz em série de drama
Kathy Bates, Matlock
Sharon Horgan, Mal de Família
Britt Lower, Ruptura
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, A Diplomata
Melhor ator coadjuvante em série de drama
Zach Cherry, Ruptura
Walton Goggins, The White Lotus
Jason Isaacs, The White Lotus
James Marsden, Paradise
Sam Rockwell, The White Lotus
Tramell Tillman, Ruptura
John Turturro, Ruptura
Melhor atriz coadjuvante em série de drama
Patricia Arquette , Ruptura
Carrie Coon, The White Lotus
Katherine LaNasa, The Pitt
Julianne Nicholson, Paradise
Parker Posey, The White Lotus
Natasha Rothwell, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Melhor ator em série de comédia
Adam Brody, Ninguém Quer
Seth Rogen, O Estúdio
Jason Segel, Falando a Real
Martin Short, Only Murders In The Building
Jeremy Allen White, O Urso
Melhor atriz em série de comédia
Uzo Aduba, The Residence
Kristen Bell, Ninguém Quer
Ayo Edebri, O Urso
Jean Smart, Hacks
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
Ike Barinholtz, O Estúdio
Colman Domingo, As Quatro Estações do Ano
Harrison Ford, Falando a Real
Jeff Hiller, Alguém em Algum Lugar
Ebon Moss-Bachrach, O Urso
Michael Urie, Falando a Real
Bowen Yang, Saturday Night Live
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
Liza Colón-Zayas, O Urso
Kathryn Hahn, O Estúdio
Janelle James, Abbott Elementary
Catherine OHara, O Estúdio
Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
Jessica Williams, Falando a Real
Melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme
Colin Farrell, Pinguim
Stephen Graham, Adolescência
Jake Gyllenhaal, Acima de Qualquer Suspeita
Brian Tyree Henry, Ladrões de Drogas
Cooper Koch, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme
Cate Blanchett, Disclaimer
Meghann Fahy, Sirens
Rashida Jones, Black Mirror
Cristin Miliot, Pinguim
Michelle Williams, Morrendo por Sexo
Melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme
Javier Bardem, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
Bill Camp, Acima de Qualquer Suspeita
Owen Cooper, Adolescência
Rob Delaney, Morrendo por Sexo
Peter Sarsgaard, Acima de Qualquer Suspeita
Ashley Walters, Adolescência
Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme
Erin Doherty, Adolescência
Ruth Negga, Acima de Qualquer Suspeita
Deirdre OConnell, Pinguim
Chloë Sevigny, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
Jenny Slate, Morrendo por Sexo
Christine Tremarco, Adolescência
Melhor direção em série de drama
Andor, Who Are You?, dirigido por Janus Metz
The Pitt, 6:00 P.M, dirigido por Amanda Marsalis
The Pitt,7:00 A.M., dirigido por John Wells
Ruptura, Chikhai Bardo, dirigido por Jessica Lee Gagné
Ruptura, Cold Harbor, dirigido por Ben Stiller
Slow Horses, Hello Goodbye, dirigido por Adam Randall,
The White Lotus, Amor Fati, dirigido por Mike White
Melhor direção em série de comédia
The Bear, Napkins,dirigido por Ayo Edebiri
Hacks, A Slippery Slope, dirigido por Lucia Aniello
Mid-Century Modern, Heres To You, Mrs. Schneiderman, dirigido por James Burrows
O Ensaio, Pilots Code, dirigido por Nathan Fielder
O Estúdio, The Oner, dirigido por Seth Rogen
Melhor direção em série limitada, antologia ou telefilme
Adolescência, dirigido por Philip Barantini
Morrendo por Sexo, Its Not That Serious, dirigido por Shannon Murphy
Pinguim, Centanni, dirigido por Helen Shaver
Pinguim, A Great Or Little Thing, dirigido por Jennifer Getzinger
Sirens, Exile, dirigido por Nicole Kassell
Dia Zero, dirigido por Lesli Linka Glatter
Melhor roteiro em série de drama
Andor, Welcome To The Rebellion, escrito por Dan Gilroy
The Pitt, 2:00 P.M., escrito por Joe Sachs
The Pitt, 7:00 A.M., escrito por R. Scott Gemmil
Ruptura, Cold Harbor, escrito por Dan Erickson
Slow Horses, Hello Goodbye, escrito por Will Smith
The White Lotus, Full-Moon Party, escrito por Mike White
Melhor roteiro em série de comédia
Abbott Elementary, Back To School, escrito por Quinta Brunson
Hacks, A Slippery Slope, escrito por Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky
O Ensaio, Pilots Code, escrito por Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton e Eric Notarnicola
Alguém em Algum Lugar, AGG, escrito por Hannah Bos, Paul Thureen e Bridget Everett
O Estúdio, The Promotion, escrito por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez
What We Do In The Shadow, The Finale, escrito por Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms
Melhor roteiro em série limitada, antologia ou telefilme
Adolescência, escrito por Jack Thorne e Stephen Graham
Black Mirror, Common People, escrito por Charlie Brooker e Bisha K. Ali
Morrendo por Sexo, Good Value Diet Soda, escrito por Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether
Pinguim, A Great Or Little Thing, escrito por Lauren LeFranc
Não Diga Nada, The People In The Dirt, escrito por Joshua Zetumer
Melhor Reality
The Amazing Race
RuPauls Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors
Melhor Talk-Show
Jimmy Kimmel Live!
The Daily Show
The Late Show with Stephen Colbert
