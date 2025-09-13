Invocação do mal 4 já é o maior lançamento de um filme de terror

Invocação do Mal 4 teve uma estreia mundial bem-sucedida e conquistou a marca de maior lançamento mundial da história para um filme de terror.

Segundo a Variety, o novo longa da franquia arrecadou US$ 194 milhões ao redor do mundo na primeira semana de exibição. Os números superam It: A Coisa, que arrecadou US$ 190 milhões em 2017.

Nos EUA, o filme arrecadou US$ 83 milhões no primeiro final de semana em cartaz. É a maior arrecadação da franquia em um primeiro fim de semana e a melhor estreia de um filme de terror no ano.