The Town: Susana Vieira se transforma em Mariah Carey em campanha bem-humorada

Mariah Carey se apresenta no The Town neste fim de semana. Para ampliar a presença do show da grande diva do pop nas redes sociais, a TV Globo apostou no humor e colocou uma campanha no ar trazendo Susana Vieira na pele de Mariah Carey.

No vídeo, Mariah quer tirar seu CPF e se tornar Mariah Carey da Silva. Só assim vai poder parcelar no crediário e declarar Imposto de Renda. O viral é hilário e traz também Nicoly Martins, um dos nomes mais relevantes do humor na internet, e Duquesa, diva do rap nacional.

O vídeo é o segundo da campanha que tem como objetivo reforçar a transmissão do The Town pela Globo e pelo Globoplay. No primeiro viral, Lázaro Ramos interpreta um "trapstar".