Iza, Lady Gaga e Shakira: nomes de cantoras dominam batismo de pets no Brasil

Um levantamento feito pela Petlove, a partir de dados de 1,8 milhão de animais cadastrados, apontou que cantoras internacionais e atrações ligadas ao festival The Town estão entre as principais inspirações na hora de batizar cães e gatos no Brasil.

O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner. Outras artistas como Shakira, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Madonna e Beyoncé também aparecem entre os nomes mais usados por tutores.

As 20 divas mais lembradas: