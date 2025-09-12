Francisco Gil homenageia Preta Gil em Londres

Francisco Gil, filho de Preta Gil, fez uma homenagem à mãe, que morreu em julho passado, durante um show em Londres na última quinta-feira, 11.

"Talvez tudo que eu faça agora na música vá ser dedicado para ela, para minha mãe, Preta Gil", disse na apresentação.

Francisco se apresentava com o trio Gilsons, formado por filhos e netos de Gilberto Gil. Ele, José Gil e João Gil estão em turnê na Europa no momento.