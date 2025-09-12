Filha de Paul Walker presta homenagem ao ator no dia em que ele completaria 52 anos

Nesta sexta-feira, 12, Paul Walker completaria 52 anos. Para marcar a data, sua filha, Meadow Walker, de 26 anos, fez uma homenagem nas redes sociais, resgatando uma foto de sua infância ao lado do ator.

"Feliz aniversário, papai. Te amo infinitamente e sinto sua falta todos os dias", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outubro de 2021, Meadow se casou com o ator Louis Thornton-Allan em uma cerimônia à beira-mar na República Dominicana. Por tradição, a noiva costuma ser acompanhada até o altar pelo pai. Na ocasião, quem assumiu o papel foi o ator Vin Diesel, amigo próximo de Paul Walker e colega de elenco em Velozes e Furiosos.