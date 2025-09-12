Como está Rejane Schumann? Ativista atualiza saúde da atriz encontrada em situação de abandono

Na gravação, Rejane também levou a protetora até a cozinha e ofereceu um pedaço de bolo que havia guardado no forno. Na legenda da publicação, Deise explicou: "Muitas confusões mentais, é claro. Mas estamos ajeitando muitas coisas nessa semana."

Segundo ela, a ex-atriz está passando por exames, recebe acompanhamento psicológico e deve ter novidades positivas em breve. A ativista destacou que a mobilização em torno do caso tem sido chamada de "Corrente do Bem da Rejane".

Relembre o caso

Rejane Schumann, conhecida por participações em novelas como O Astro (1970), Dancin Days (1978) e Pai Herói (1979), foi encontrada na semana passada vivendo em condições precárias em seu apartamento, sem energia elétrica ou alimentos, e acompanhada de quatro cães e três gatos. A situação foi descoberta durante uma ação da 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, que também resgatou os animais.

Após fazer sucesso na TV nos anos 1970, Schumann deixou a carreira artística para se dedicar ao jornalismo e à literatura, afastando-se da vida pública. Atualmente, permanece morando no mesmo imóvel onde foi localizada.