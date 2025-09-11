Por que Bad Bunny excluiu os EUA de turnê? Cantor revela o motivo

O cantor Bad Bunny esclareceu, em entrevista à revista i-D, os motivos que o levaram a deixar os Estados Unidos fora da turnê Debi Tirar Mas Fotos World Tour. O porto-riquenho afirmou que havia receio de que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) realizassem operações durante seus shows.

Segundo o artista, a preocupação era de que o órgão norte-americano pudesse marcar presença nos arredores das apresentações, o que representaria riscos para parte do público. Ele ressaltou que a decisão não foi motivada por rejeição ao país, lembrando que já se apresentou nos EUA em diversas ocasiões e que essas experiências sempre tiveram boa recepção.

