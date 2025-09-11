Justin Bieber passeia só de cueca por floresta

Justin Bieber usou as redes sociais para compartilhar um momento fora da rotina: o cantor apareceu em uma floresta pilotando um patinete elétrico, conhecido como "segway", vestindo apenas uma cueca branca.

No registro, publicado no Instagram, Bieber sorri enquanto desce uma ladeira de pedras equilibrado no veículo. O vídeo foi editado ao som da faixa Speed Demon, presente em seu novo álbum Swag II, lançado de surpresa no dia 5 de setembro.

A publicação rapidamente gerou comentários bem-humorados de seguidores e influenciadores. Um internauta brincou: "Alguém mais deu zoom?". Outra fã mencionou a esposa do cantor, Hailey Bieber: "Mas a sua esposa autorizou esse desserviço?", perguntou.