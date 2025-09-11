Flip anuncia Rita Palmeira como curadora literária para a edição de 2026

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou que a 24ª edição do evento, prevista para acontecer entre junho e agosto de 2026, terá Rita Palmeira como curadora.

Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip, falou sobre a escolha. "O convite à Rita Palmeira consolida sua parceria profissional com a Flip, que começou por meio de mediações instigantes e inspiradoras entre alguns dos nomes mais relevantes da literatura contemporânea", afirmou.

Ele completou: "Rita tem uma sólida carreira no meio literário. Vem desenvolvendo um trabalho muito cuidadoso e atento ao cenário atual da literatura no Brasil e no mundo. Essa atuação, somada à sua ampla experiência e formação, revela sua capacidade de colocar em diálogo as diversas sensibilidades da leitura".