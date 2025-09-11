Estúdio adquire direitos de livro que começou como fanfic de 'Harry Potter' por R$ 16,2 milhões

"Estou honrado pelo incrível entusiasmo da Legendary pelo projeto e mal posso esperar para ver o mundo de Paladia ganhar vida", disse o autor, que se identifica como não-binário. SenLinYu é um autor conhecido no mundo das fanfics, especialmente às do ship (casal fictício) "Dramione", que ocorre entre os personagens Draco Malfoy e Hermione Granger.

Saiba mais sobre o livro

Alchemised, cujo lançamento oficial no Brasil é em 1º de outubro, é um livro do autor SenLinYu que originalmente foi escrito como uma fanfic "Dramione". Nele, Helena Marino é uma ex-alquimista que perde seus poderes após o assassinato de seus aliados. Ela vive no mundo de Paladia que, após um conflito, sofre com uma nova classe dominante, formada por guildas corruptas e necromantes depravados.

Agora, Helena é uma prisioneira de guerra que perdeu as próprias memórias: mantida em cativeiro, ela era tida como alguém de pouca importância na hierarquia. Entretanto, seus sequestradores descobrem aos poucos que sua memória foi alterada para não entregar seu verdadeiro papel como resistência. Aprisionada em meio a ruínas, Helena luta para proteger seu passado perdido e preservar os últimos resquícios de quem foi um dia, enquanto desvenda os segredos de seu captor e da prisão em que se encontra.

A obra da editora Intrínseca está disponível para pré-venda na Amazon, por R$ 89,90 na capa comum e R$ 56,90 no kindle. A edição de capa dura custa R$ 149,90.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais