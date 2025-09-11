Atriz de 'Wandinha', Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e é criticada

A atriz Catherine Zeta-Jones, de 55 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais depois de um comentário feito durante entrevista ao programa Late Show with Seth Meyers. A artista relatava a experiência de conquistar uma nova geração de fãs desde que passou a integrar o elenco da série Wandinha, da Netflix.

Zeta-Jones contou que, em um jogo de golfe ao lado do marido, o ator Michael Douglas, foi abordada por um garoto de 12 anos pedindo autógrafo. Ao detalhar a situação, a atriz afirmou que considerou o menino "muito bonito" e fez uma projeção de idade, dizendo que quando estivesse com 70 anos, o garoto já teria cerca de 33.

A fala repercutiu de forma negativa. Internautas classificaram o comentário como inadequado por envolver uma criança. Na rede social Reddit, críticas se multiplicaram, destacando que a atriz teria naturalizado uma visão imprópria.