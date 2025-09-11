'A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso', diz Caetano Veloso ao mostrar seu treino

O músico Caetano Veloso, 83, compartilhou nesta quinta-feira, 11, a sua rotina de exercícios físicos em suas redes sociais.

Em uma postagem em seu perfil no Instagram, o cantor divulgou imagens em que aparece se exercitando com pesos e uma bola de pilates cinza.

"Como bem disse Paula Lavigne: A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso", brincou Caetano na legenda da publicação.