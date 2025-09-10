Tatá Werneck e Fiuk selam paz com beijo na boca no Lady Night

Ela recordou ainda que o clima no estúdio não foi dos melhores: "Fiz uma pergunta que ele não gostou e uma das pessoas da plateia falou que tinha sido esquisito. Mandei três versões do episódio para a assessoria".

Fiuk, por sua vez, disse não se lembrar dos detalhes, mas explicou o contexto: "Estava realmente num momento muito delicado. Ser filho de alguém conhecido é muito legal, tem um lado muito bom, de verdade, mas tem um lado que vem junto que é muito complicado. Não sei se o convite veio de você ou da produção, mas já tinham me convidado algumas vezes. Sempre tive receio, até por entender que são perfis diferentes."

O cantor admitiu que pensou em deixar a gravação e se surpreendeu ao ver que o episódio foi noticiado antes mesmo de ir ao ar. Tatá reagiu de forma séria: "Não fui eu! Juro pela saúde da minha filha. Não faço isso. Não soltei nota alguma. Jamais faria isso. Nunca."

O mal-entendido terminou em pedido de desculpas e reconciliação. "Gostava de você, depois daquele dia fiquei bolada e depois voltei a gostar", disse Tatá, recebendo o abraço de Fiuk.

Gkay fala sobre críticas após participação

Em seguida, foi a vez de Gkay falar sobre sua passagem pelo programa em 2022. A influenciadora se emocionou ao relembrar a repercussão negativa de sua participação.