Grávida entra em trabalho de parto durante gravação de videocast sobre maternidade

O videocast 1001 Tretas, comandado por Julia Faria e Thaila Ayala, registrou um episódio inusitado durante a gravação mais recente. Enquanto o programa discutia temas ligados à gravidez e recebia como convidadas as gestantes Rafa Kalimann e Carol Peixinho, uma participante da plateia entrou em trabalho de parto logo após o encerramento da conversa.

No início do episódio, Julia comentou o fato de uma das mulheres da plateia estar com 39 semanas de gestação. "Qualquer coisa, a gente pode precisar parar esse episódio no meio", brincou a apresentadora. Ao fim da gravação, a previsão quase se confirmou: a gestante revelou que a bolsa havia rompido.

Nas redes sociais, o perfil do videocast comentou o ocorrido: "Nem a gente acreditou! Em um episódio especial por conta do dia da grávida, estourou a bolsa de uma das nossas convidadas da plateia e a gente, claro, não podia deixar esse momento de fora, risos!". "Meu Deus, olha a minha cara! Estou assistindo em looping", comentou Carol Peixinho, que espera o primeiro filho com o cantor Thiaguinho.