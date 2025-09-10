SplashUOL
Filho de João Gilberto tem herança penhorada em ação de Paula Lavigne

João Marcelo Gilberto teve parte da herança penhorada para pagar divída de processo com Paula Lavigne
João Marcelo Gilberto, filho mais velho de João Gilberto com a cantora Astrud Gilberto, sofreu um novo revés na Justiça. Ele já tinha sido condenado a pagar indenização à produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, por danos morais. Agora, a Justiça determinou a penhora de parte dos valores que tem a receber de herança para fazer frente a essa indenização, que hoje está em R$ 49,2 mil.

O Estadão procurou os advogados de João Marcelo e de Paula Lavigne, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Entenda o caso

Em 2018, João Marcelo usou as suas redes sociais para publicar ofensas a Paula, amiga de infância de Bebel Gilberto, sua meia-irmã, filha de João Gilberto com Miúcha. Um ano antes, Bebel tinha ido à Justiça para interditar o pai que passou a ficar sob os seus cuidados até a morte em 2019. João Marcelo nunca concordou com a atitude da meia-irmã.

No processo movido por Lavigne, a defesa de João Marcelo alegou que a penhora ia além do valor devido e defendeu que os valores bloqueados são indispensáveis para a sua subsistência. Os argumentos não foram acatados pela 17ª Vara Cível, onde corre o processo.

