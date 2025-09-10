Casa de Bella em Crepúsculo recebe fãs para hospedagem

Os fãs do filme Crepúsculo têm a oportunidade de fazer uma verdadeira imersão na saga. A casa original de Bella Swan, protagonista do longa, está disponível para hospedagem. Apesar de a trama se passar em Washington, a residência fica localizada em Oregon, nos Estados Unidos, na pequena cidade de St. Helens, a 30 minutos de Portland.

A casa foi comprada pelo casal Amber e Dean em 2018. Amber diz que já havia visitado a casa antes, como fã da saga, para tirar fotos. "Nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que nossa oferta pela casa seria aceita, mas aqui estamos", narra ela em um texto do site da residência, agora chamada de Twilight Swan House. O casal passou a oferecer a casa para hospedagem em 2019. Conforme Amber, a pintura original feita pela equipe de filmagens foi mantida e ela e o marido recriaram fielmente os cenários do filme.

A casa possui cinco quartos, estacionamento para até cinco carros e hospeda até cinco pessoas. Os hóspedes podem ficar no local por pelo menos duas noites. O valor da diária é de US$ 450 (cerca de R$ 2,4 mil, conforme a cotação atual), mas pode ficar mais alto durante eventos para fãs de Crepúsculo e também durante o mês de outubro, em que ocorre o Halloween.